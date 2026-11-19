Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Від середини літа Росія постійно посилює обстріли балістичними ракетами та реактивними дронами і відкидає всі пропозиції про припинення вогню. Через це Україні потрібні спільні дії партнерів для надійного захисту.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з лідерами країн за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Реклама

За словами президента, із середини літа Росія постійно посилює обстріли балістичними ракетами та реактивними «Шахедами». Він наголосив, що Україні потрібні особливі спільні дії партнерів, аби мати реальний захист.

Реклама

Президент також зазначив, що протягом усього року Росія відхиляла всі пропозиції партнерів щодо деескалації.

«Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій дескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв. Деескалація щодо енергетики, деескалація в Чорному морі, інші формати припинення вогню, на все в Росії відповіли одне — відмовилися», — додав Володимир Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України різко розкритикував виправдання Кремля щодо війни в Україні, назвавши їх вигаданим приводом для агресії, а не реальним захистом людей.

Також нещодавно Трамп зробив несподівану заяву про президента України Володимира Зеленського та переговори щодо закінчення війни. Зокрема, він назвав умову для остаточних рішень.

Реклама

Новини партнерів