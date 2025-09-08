Росія відновила атаки на енергетику України: що варто зробити мешканцям багатоповерхівок

Атака на енергетичну інфраструктуру України

Доповнено додатковими матеріалами

Росія знову розпочала обстріли українських об’єктів генерації електроенергії. Прийдешня зима буде важкою. Мешканцям багатоквартирних будинків слід встановити собі генератори.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.

«Ну що ж, сезон обстрілів по обʼєктам генерації електроенергії оголошується відкритим. Ворог довго та ретельно готувався, проводив розвідку. Чесно кажучи, я цього ще приблизно місяці півтора тому очікував», — йдеться в дописі оглядача.

Він зазначив, що прийдешня зима буде важкою, хоча і всі попередні не були легкими. Тож Мирошников дав пораду мешканцям багатоквартирних будинків.

«Що можу порадити — це поговорити з вашими сусідами, головами керуючих компаній/ОСББ та ставити собі генератори на багатоквартирні будинки. Бо знаю, що це high-level — переконати хоча б половину сусідів, щоб під час відключень була вода (на верхні поверхи вона не добиває), опалення та працював ліфт. Ну і каналізація безперебійно працювала», — йдеться в повідомленні.

Оглядач вказав, що особливо це актуально для тих будинків, де є насоси на воду та тепло та/або власна котельня.

Мирошников акцентував, що ворог хоче зламати та вбити всіх українців. Тому необхідно зараз особливо сильнодопомагати армії, фронту, адже від кожного залежить, де буде фронт навесні.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні 8 вересня російські війська завдали удару по об’єкту теплової генерації у Київській області. Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Раніше в Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що окупанти атакували область ударними безпілотниками.