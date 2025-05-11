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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4954
Час на прочитання
1 хв

Росія відновила обстріли України, Путін пропонує прямі переговори: головні новини ночі 11 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:

  • Путін запропонував Україні відновити прямі переговори і назвав дату Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • «Імперіалістична за своєю природою»: Папа Римський засудив російську агресію проти України Читати далі –>

  • США чекають від Росії дій, а не заяв — Держдеп Читати далі –>

  • Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState Читати далі –>

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