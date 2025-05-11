- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4954
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія відновила обстріли України, Путін пропонує прямі переговори: головні новини ночі 11 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:
Путін запропонував Україні відновити прямі переговори і назвав дату Читати далі –>
Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
«Імперіалістична за своєю природою»: Папа Римський засудив російську агресію проти України Читати далі –>
США чекають від Росії дій, а не заяв — Держдеп Читати далі –>
Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState Читати далі –>