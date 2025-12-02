Росія вкотре атакувала газову інфраструктуру України: що відомо про наслідки

Нафтогаз / © Нафтогаз України

Росія знову атакувала газову інфраструктуру України, на щастя, без постраждалих серед працівників. Втім, атака спричинила руйнування, усунення наслідків уже триває.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

Зазначається, атака відбувалась учора ввечері та сьогодні вранці. Як повідомляють у компанії, удари були спрямовані на цивільні об’єкти, які забезпечують видобуток та зберігання газу.

«На щастя, ніхто з працівників не постраждав», — наголосили у Нафтогазі.

Водночас атака спричинила руйнування на окремих об’єктах. Оперативні служби та фахівці компанії вже працюють над усуненням наслідків.

Зазначається, що дрони цілеспрямовано влучали у цивільні газові об’єкти, підкреслюючи загрозу для енергетичної інфраструктури, проте завдяки оперативним діям персоналу серйозних травм або загибелі вдалося уникнути.

Наголошується, що після отримання дозволу від ДСНС команди Нафтогазу негайно розпочнуть відновлювальні роботи, щоб повернути об’єкти до повноцінної роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові пошкодили об’єкт енергетики у Хмельницькій області.