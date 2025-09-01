ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
362
1 хв

Росія вкрала у світу значну частину року: Зеленський зробив важливу заяву щодо осені

Зеленський говорив з генсеком НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія вкрала у світу значну частину року: Зеленський зробив важливу заяву щодо осені

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це президент повідомив у своєму зверненні, подякувавши Рютте за підтримку, яку Альянс надає Україні.

«Ми тісно координуємо наші зусилля», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія «нахабно забрала значну частину цього року» в світу.

У зв’язку з цим, Україна та її партнери повинні докласти максимум зусиль цієї осені, щоб зміцнити свої позиції та повернути втрачене.

«Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції», — сказав він.

Раніше йшлося про заяву першого замміністра закордонних справ Сергія Кислиці — Україна не отримувала підтвердження готовності Росії до проведення зустрічі президентів Зеленського і Путіна.

З його слів, наразі Києву невідомо про готовність Росії до проведення такого саміту. Він підкреслив, що це «суперечить духу розмови між президентом Трампом і Путіним на Алясці».

362
