Росія влаштувала апокаліпсис у Києві та області: близько 40 загиблих, моторошні фото та відео

Наслідки атаки РФ на Київщину / © instagram.com/libkos

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Від вечора 28 серпня російська армія безперервно атакує Київ та Київську область. Ворог завдавав ударів дронами та ракетами, внаслідок чого загинули десятки людей, є численні поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

ТСН.ua зібрав усе найважливіше про масштабну російську атаку.

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Станом на 17:00 29 серпня було відомо про 37 загиблих унаслідок російських ударів. Рятувальні та пошукові роботи на місцях влучань тривають.

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Одним із найважчих епізодів атаки став удар по території підприємства в селі Мила Бучанського району, менш ніж за 30 кілометрів від Києва. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа, а згодом почалася детонація вибухонебезпечних предметів, що спричинила серію потужних вибухів.

Фото і відео наслідків

Після нічного обстрілу 29 серпня російські війська завдали нового удару по Київській області.

Внаслідок атак виникли масштабні пожежі на логістичних об’єктах.

Від самого ранку на місцях російських ударів працюють рятувальники ДСНС. Вони ліквідовують пожежі та розбирають завали.

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Наслідки ударів видно на моторошних фото з місць атаки, опублікованих ДСНС.

© ДСНС України

© ДСНС України

© ДСНС України

Напередодні, 28 серпня, російські дрони атакували село Мила Бучанського району. Після влучання на території підприємства виникла масштабна пожежа. Згодом пролунали потужні вибухи, а на місці почалася детонація.

Наслідки удару виявилися відчутними не лише безпосередньо в епіцентрі. У розташованих неподалік житлових будинках ударною хвилею вибило вікна та двері, а також обсипалася штукатурка.

Реакція Зеленського, Міноборони та Генштабу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський удар по Милі припав на місце, де зберігалися вибухові речовини Сил оборони України. Саме це, за словами глави держави, спричинило масштабну детонацію боєприпасів поруч із житловою забудовою.

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Зеленський назвав ситуацію наслідком «жахливої недбалості» та наголосив на необхідності встановити відповідальних.

«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми… Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб», — заявив президент.

Глава держави повідомив, що вже обговорив ситуацію з представниками силового блоку — Генеральним прокурором, керівництвом МВС, СБУ та Головнокомандувачем ЗСУ. За його словами, має бути проведене ретельне розслідування, а його результати повинні бути доведені до відома суспільства.

У Генеральному штабі ЗСУ також заявили про неприпустимість розміщення складів боєприпасів та інших вибухонебезпечних об’єктів поруч із житловою забудовою та місцями перебування цивільних.

У Міністерстві оборони доручили керівникам складових Сил безпеки й оборони та підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів.

«Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками», — наголосили у відомстві.

Атака на Київ та область: що розповіли очевидці

Місцеві мешканці розповіли про масштаб пожежі та серію вибухів, які пролунали після удару російського безпілотника по підприємству в Милі.

Мешканка села Людмила повідомила, що після першого вибуху в небо піднявся величезний чорний стовп диму, який згодом почав стелитися в напрямку лісу. За її словами, після «прильотів» пролунали два потужні вибухи.

Інший очевидець розповів про масштаб руйнувань поблизу епіцентру вибуху. За його словами, після детонації залишилися звалені паркани, вибоїни в землі та уламки обшивки будівель.

Голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, який мешкає неподалік, зазначив, що ударна хвиля пошкодила сусідні будинки.

За його словами, після першого влучання близько 15 хвилин вибухів не було. Після цього він повернувся додому, а родина почала готуватися до спуску в укриття, оскільки російська атака тривала.

Згодом стався ще один «приліт», після якого вибухи посилилися, а пожежа стала масштабнішою. Саме після цього, за словами очевидця, почалася детонація.

Кривошея також наголосив, що, за його спостереженнями та інформацією, яку він отримав на місці, йшлося саме про влучання російського дрона, а не про падіння збитого безпілотника.

СБУ відкрила провадження

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району Київської області та подальшої детонації боєприпасів. Про це повідомили у СБУ.

Досудове розслідування проводять за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 — злочин агресії та ст. 425 — недбале ставлення до військової служби.

У СБУ зазначили, що, за попередніми даними, російський безпілотник типу «Герань-4» влучив у територію складів, після чого сталася вторинна детонація боєприпасів.

«Унаслідок влучання російського дрона типу „Герань-4“ і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб», — повідомили у спецслужбі.

Внаслідок вибухів також було пошкоджено близько 130 будинків, а також низку інших цивільних об’єктів.

Співробітники СБУ прибули на місце події від перших хвилин після удару. На місці розгорнули штаб, який координує заходи з локалізації надзвичайної ситуації.

Наразі слідчі та прокурори встановлюють усі обставини трагедії, зокрема причини та деталі вторинної детонації. Досудове розслідування триває у співпраці з іншими відповідними державними органами.

Перша реакція світу

Російську атаку на Київщину вже прокоментували за кордоном. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на удар по Бучанському району у соцмережі X.

Вона назвала побачене «жахливою асоціацією з березнем 2022 року та масовим вбивством у Бучі».

«Минуло чотири роки, але Росія не змінилася. Вона, як і раніше, цілеспрямовано завдає ударів по мирних жителях, порушує міжнародне право та прагне досягти максималістських військових цілей за допомогою терору та насильства», — наголосила Валтонен.

Нагадаємо, у Києві розпочали масштабну інспекцію понад чотирьох тисяч захисних споруд і шкільних укриттів, на ремонт та облаштування яких у столиці виділили 1,1 мільярда гривень.

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