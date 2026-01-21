Росія влаштувала дроновий терор Дніпропетровщини: загинуло подружжя (фото)

Пожежа на Дніпропетровщині після російської атаки у ніч проти 21 січня / © ДСНС

У ніч проти 21 січня російські окупанти атакували дронами Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок влучання у житловий будинок загинуло подружжя і виникли руйнування.

Про це повідомила ДСНС України.

Вночі ворог вдарив безпілотниками по Васильківській та Роздорській селищних територіальних громадах Синельниківського району.

Сталося влучання у житловий будинок. Там загинули чоловік та жінка. Ще одна людина зазнала травм.

Спалахнуло кілька пожеж у приватному житловому секторі. Були пошкоджені три приватні будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня російські загарбники також завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкодивши 14 житлових будинків, адмінбудівлю та автомобілі. Наслідки атаки зафіксували на фото.