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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
2 хв

Росія влаштувала пекельну атаку по Україні: запустила понад 200 ракет і дронів — деталі

Росія атакувала Україну ракетами Х-101, «Онікс», Іскандер-М/С-400/KN-23 та ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака РФ по Україні

Атака РФ по Україні / © ТСН.ua

У ніч проти 8 вересня Росія атакувала українські міста ракетами різних типів та дронами. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Якими ракетами РФ атакувала Україну

У цю ніч противник атакував:

  • протикорабельними ракетами Онікс із Брянської, Курської обл. рф та ТОТ АР Крим;

  • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;

  • 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. рф;

Які дрони та звідки летіли на українські міста

За інформацією ПС, Росія завдала удару 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина — реактивні) та дронами-імітаторами типу «Пародія».

БПЛА летіли:

  • Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк,

  • Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Скільки дронів та ракет збила ППО

За даними ПС, станом на 08:30 попередньо протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

  • 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

На жаль, є «прильоти». Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що російська атака досі триває, а в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.

Атака РФ по Україні — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія завдала масованого удару. Зокрема, під ударом знову була столиця. Внаслідок падіння уламків у п’яти районах столиці спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.

Також вибухи лунали у Київській області. Російські військові атакували регіон реактивними БПЛА і різними типами ракет, зокрема балістичними. Щонайменше одна людина отримала травми.

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