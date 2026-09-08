Атака РФ по Україні / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 вересня Росія атакувала українські міста ракетами різних типів та дронами. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

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Якими ракетами РФ атакувала Україну

У цю ніч противник атакував:

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протикорабельними ракетами Онікс із Брянської, Курської обл. рф та ТОТ АР Крим;

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;

32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. рф;

Які дрони та звідки летіли на українські міста

За інформацією ПС, Росія завдала удару 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина — реактивні) та дронами-імітаторами типу «Пародія».

БПЛА летіли:

Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк,

Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Скільки дронів та ракет збила ППО

За даними ПС, станом на 08:30 попередньо протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

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На жаль, є «прильоти». Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що російська атака досі триває, а в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.

Атака РФ по Україні — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія завдала масованого удару. Зокрема, під ударом знову була столиця. Внаслідок падіння уламків у п’яти районах столиці спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.

Також вибухи лунали у Київській області. Російські військові атакували регіон реактивними БПЛА і різними типами ракет, зокрема балістичними. Щонайменше одна людина отримала травми.

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