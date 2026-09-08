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Росія влаштувала пекельну атаку по Україні: запустила понад 200 ракет і дронів — деталі
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, «Онікс», Іскандер-М/С-400/KN-23 та ударними дронами.
У ніч проти 8 вересня Росія атакувала українські міста ракетами різних типів та дронами. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.
Про це йдеться у звіті Повітряних сил.
Якими ракетами РФ атакувала Україну
У цю ніч противник атакував:
протикорабельними ракетами Онікс із Брянської, Курської обл. рф та ТОТ АР Крим;
балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;
32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. рф;
Які дрони та звідки летіли на українські міста
За інформацією ПС, Росія завдала удару 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина — реактивні) та дронами-імітаторами типу «Пародія».
БПЛА летіли:
Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк,
Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Скільки дронів та ракет збила ППО
За даними ПС, станом на 08:30 попередньо протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;
31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;
142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
На жаль, є «прильоти». Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
У ПС наголосили, що російська атака досі триває, а в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.
Атака РФ по Україні — що відомо
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія завдала масованого удару. Зокрема, під ударом знову була столиця. Внаслідок падіння уламків у п’яти районах столиці спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.
Також вибухи лунали у Київській області. Російські військові атакували регіон реактивними БПЛА і різними типами ракет, зокрема балістичними. Щонайменше одна людина отримала травми.