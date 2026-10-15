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Росія влаштувала "пекло" під Києвом: під вогонь потрапили чотири райони, є руйнування
Окупанти завдали ударів дронами по Київщині. За останніми даними влади, є травмовані. На місцях продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожих атак.
Росіяни продовжують обстрілювати Київську область. За останню добу внаслідок ворожих ударів травмовано чотири людини.
Про це повідомили у КОВА.
За даними відомства, у регіоні пошкоджено 26 об’єктів. Найбільше — у житловому секторі.
Яка ситуація у районах
Фастівський район: пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Одна людина травмована.
Бучанський район: пошкоджено 4 приватні домоволодіння, виробничо-складську будівлю, складські приміщення та два автомобілі — легковий і вантажний. Травмовано одну людину.
Обухівський район: пошкоджено 4 приватні домоволодіння та обʼєкт інфраструктури. Двоє людей травмовані.
Бориспільський район: пошкоджено 2 приватні домоволодіння.
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