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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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336
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Росія влаштувала серію ударів по АЗС в одній з областей: є травмовані - деталі

Росія обрала нову ціль для ударів — часто ворог атакує автозаправки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пожежа.

Пожежа. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Протягом ночі 3 липня російська армія чотири рази атакувала АЗС у Сумській області. Є травмовані.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Від ночі росіяни чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині. Під час загроз ворожих ударів по території автозаправних станцій дотримуйтеся правил безпеки, виконуйте вказівки персоналу та служб», — наголосив чиновник.

У Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді — щонайменше троє цивільних.

За словами Григорова, у Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА.

Нагадаємо, останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по АЗС у прифронтових регіонах. За словами фахівця із систем радіоелектронної боротьби, радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, для атак росіяни використовують ударні безпілотники типу Shahed, а також інші дрони літакового й роторного типів. Найчастіше атакують заправки у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.



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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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