Росія влаштувала терор залізниці і порту України: є жертва і поранений

Російські окупанти завдали ударів по стратегічній інфраструктурі в Запоріжжі та Одесі. Атака призвела до загибелі працівника залізниці.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки російської атаки на залізницю 22 квітня

© Олексій Кулеба

Російські дрони атакували сортувальний парк у Запоріжжі та портову інфраструктуру Одеси 22 квітня. Внаслідок удару по залізниці загинув помічник машиніста, ще одну людину госпіталізовано.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Уночі ворожий безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на коліях перебував поїзд з електровозом.

Унаслідок атаки загинув помічник машиніста — чоловік отримав смертельні травми. Машиніста з пораненнями доправили до лікарні.

Крім того, під обстрілом опинилася портова інфраструктура Одеси. Після влучань дронів виникли пожежі, однак минулося без постраждалих. Зафіксовано пошкодження причалів, складських приміщень, залізничної інфраструктури та об’єктів портових операторів.

«Черговий доказ тероризму, росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня РФ атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини, пошкодивши вокзал, депо, рухомий склад та електромережі. Минулося без постраждалих. Загалом від початку року зафіксовано понад 600 ворожих атак на понад 1800 залізничних об’єктів України.

