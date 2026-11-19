Наслідки нічної атаки РФ / © ДСНС

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У ніч проти четверга, 19 листопада, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, внаслідок чого руйнування зафіксовані одразу у 12 областях. Під ворожим вогнем опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні підприємства та житлова забудова.

Про наслідки обстрілів повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram.

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За словами глави уряду, внаслідок нічної атаки загинула одна людина на Чернігівщині, ще восьмеро громадян дістали поранення.

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Географія та цілі ударів

Енергетика: під атакою опинилися електропідстанції у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Бізнес та економіка: ворог прицільно бив по агропідприємствах одразу в чотирьох регіонах країни.

Житлові будинки: пошкодження та руйнування житлових будинків зафіксовані у Запоріжжі, а також на Харківщині, Черкащині та Донеччині.

Сергій Корецький наголосив, що Росія свідомо намагається знищити українську економіку — об’єкти, які забезпечують людей робочими місцями та наповнюють державний бюджет.

Наразі на місцях влучань продовжують працювати рятувальники ДСНС, медики, поліцейські та аварійні бригади енергетиків, які ліквідують наслідки ударів.

Нагадаємо, Україна опинилася на порозі ядерної аварії: 38 країн терміново звернулися до Росії через удари по енергетиці. Посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі може призвести до катастрофи масштабу Чорнобиля вже цієї зими.

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