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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
704
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджені будинки та автівки — фото

Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вночі Росія атакувала Одеську область

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти 11 червня Росія атакувала Одеську область.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Одещини та оприлюднила фото.

Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі Росія атакувала Одеську область / © ГУ ДСНС в Одеській області

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в результаті атаки дронів по Одесі у ніч проти 10 червня пошкоджено пологовий будинок, зруйновано станцію швидкої допомоги та кілька житлових будинків. Жертвами російського терору стали двоє людей, щонайменше дев’ятеро одеситів дістали поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
704
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