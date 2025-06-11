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Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджені будинки та автівки — фото
Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.
У ніч проти 11 червня Росія атакувала Одеську область.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Одещини та оприлюднила фото.
Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.
На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в результаті атаки дронів по Одесі у ніч проти 10 червня пошкоджено пологовий будинок, зруйновано станцію швидкої допомоги та кілька житлових будинків. Жертвами російського терору стали двоє людей, щонайменше дев’ятеро одеситів дістали поранення.