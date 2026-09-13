- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вночі атакувала Одесу: знову пошкоджено багатоповерхівку — МВА
Росіяни атакували Одесі баражуючими боєприпасами «Бандероль» та КАБами.
У ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
«Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські війська вранці 12 вересня атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шестеро людей зазнали поранень.
Пізніше стало відомо, що внаслідок удару загинула щонайменше одна людина.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: