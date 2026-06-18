ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

Ворог застосовує ударні безпілотники та ракети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 чераня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:

  • Київщина;

  • Очаків (Миколаївщина);

  • Чернігів;

  • Суми;

  • Одещина;

  • Київ;

  • Полтава;

  • Охтирка (Сумщина);

  • Запоріжжя;

  • Околиці Києва;

  • Бориспіль/р-н (Київщина;

  • Бориспіль (Київщина).

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Суми дронами: загинув 56-річний чоловік, спалахнули пожежі

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie