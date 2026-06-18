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Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
Ворог застосовує ударні безпілотники та ракети.
У ніч проти 18 чераня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:
Київщина;
Очаків (Миколаївщина);
Чернігів;
Суми;
Одещина;
Київ;
Полтава;
Охтирка (Сумщина);
Запоріжжя;
Околиці Києва;
Бориспіль/р-н (Київщина;
Бориспіль (Київщина).
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Суми дронами: загинув 56-річний чоловік, спалахнули пожежі
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