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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
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1 хв

Росія вночі атакувала Україну дронами: у кількох містах пролунали вибухи

Повітряна тривога охопила низку областей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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БпЛА

БпЛА / © Associated Press

У ніч проти 20 липня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, ворожі ударні безпілотники були зафіксовані над Дніпропетровською, Харківською, Одеською, Миколаївською, Сумською та Запорізькою областями.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що під час атаки вибухи пролунали у Запоріжжі та Миколаєві.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 20 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські війська завдали чергового терористичного удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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