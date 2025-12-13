- Дата публікації
Росія вночі атакувала Україну ракетами «Кинджал»
Під ударом аеробалістичний ракет опинилися кілька регіонів.
Росія в ніч проти 13 грудня здійснила обстріл України аеробалістичними ракетами «Кинджал».
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За інформацією військових, ракети були запущені у напрямку Кіровоградщини та Одещини.
Моніторингові канали повідомили, що були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури.
Крім того, повідомляється, що застосування аеробалістичних ракет «Кинджал» по Одещині сталося вперше з травня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що у Одеській області внаслідок масованого ракетного обстрілу в ніч проти 13 грудня почалися перебої зі світлом та водою.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.