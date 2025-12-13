Росія вночі атакувала Україну ракетами «Кинджал»

МіГ-31К з ракетою «Кинджал» / © kremlin.ru

Росія в ніч проти 13 грудня здійснила обстріл України аеробалістичними ракетами «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За інформацією військових, ракети були запущені у напрямку Кіровоградщини та Одещини.

Моніторингові канали повідомили, що були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, повідомляється, що застосування аеробалістичних ракет «Кинджал» по Одещині сталося вперше з травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у Одеській області внаслідок масованого ракетного обстрілу в ніч проти 13 грудня почалися перебої зі світлом та водою.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.