Росія вночі масовано атакувала Одесу БпЛА: є руйнування (відео)
Російські загарбники в ніч проти 28 березня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Голова МВА Одеси заявив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області увечері 27 березня пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.