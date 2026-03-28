Росія вночі масовано атакувала Одесу БпЛА: є руйнування (відео)

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Ігор Бережанський
БпЛА атакували Одесу

Російські загарбники в ніч проти 28 березня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Голова МВА Одеси заявив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області увечері 27 березня пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

