- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами: де лунали вибухи
Ворог застосував крилаті та балістичні ракети.
Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог запустив крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Крім того, були застосовані балістичні ракети по Одеській області.
За інформацією моніторингових каналів ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Повідомляється, що вибухи пролунали у Миколаївській, Одеській, а також Кіровоградській областях.
В Одесі після атаки виникли перебої зі світлом та немає води.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».
Ми раніше інформували, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.