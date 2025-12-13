Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами: де лунали вибухи

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

Реклама

Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Реклама

Крім того, були застосовані балістичні ракети по Одеській області.

За інформацією моніторингових каналів ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Повідомляється, що вибухи пролунали у Миколаївській, Одеській, а також Кіровоградській областях.

В Одесі після атаки виникли перебої зі світлом та немає води.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

Ми раніше інформували, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.