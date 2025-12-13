ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами: де лунали вибухи

Ворог застосував крилаті та балістичні ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракетний обстріл

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Крім того, були застосовані балістичні ракети по Одеській області.

За інформацією моніторингових каналів ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Повідомляється, що вибухи пролунали у Миколаївській, Одеській, а також Кіровоградській областях.

В Одесі після атаки виникли перебої зі світлом та немає води.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

Ми раніше інформували, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie