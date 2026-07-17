Росія вночі вдарила КАБами по обласному центру: які наслідки

Ворог атакував Суми / © із соцмереж

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Російські загарбники в ніч проти 17 липня атакували Суми керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, ворог завдав щонайменше п’яти ударів керованими авіабомбами по території міста.

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«Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин», — повідомив Григоров.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури в кількох районах міста. Два удари припали на центральну частину Сум.

В одному з епіцентрів атаки пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У навколишніх будинках вибито сотні вікон.

Наразі триває обстеження територій. На місцях ударів працюють усі необхідні екстрені служби.

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Інформація про можливих постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби в Сумському районі через російські обстріли та атаки безпілотників постраждали семеро людей, серед яких 4-річна дитина.

Ми раніше інформували, що російська авіація випустила щонайменше 6 керованих авіабомб по Сумах. Внаслідок атаки загинуло троє людей, понад 20 зазнали поранень.

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