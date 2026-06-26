Росія вночі вдарила по Україні балістикою: пролунали вибухи

Ворог атакував Україну балістикою / © Associated Press

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Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що балістичні ракети були випущені у напрямку Кременчука.

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Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи також було чутно у Полтаві.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив інформацію про атаку на Кременчук.

За інформацією військових, наразі кілька БпЛА зафіксовані в районі Кременчука.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.

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