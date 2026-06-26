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Росія вночі вдарила по Україні балістикою: пролунали вибухи
Ворог застосував кілька ракет з північного сходу.
Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові заявили, що балістичні ракети були випущені у напрямку Кременчука.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи також було чутно у Полтаві.
Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив інформацію про атаку на Кременчук.
За інформацією військових, наразі кілька БпЛА зафіксовані в районі Кременчука.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.