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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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47
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Росія вночі вдарила по Україні балістикою: пролунали вибухи

Ворог застосував кілька ракет з північного сходу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Україну балістикою

Ворог атакував Україну балістикою / © Associated Press

Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що балістичні ракети були випущені у напрямку Кременчука.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи також було чутно у Полтаві.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив інформацію про атаку на Кременчук.

За інформацією військових, наразі кілька БпЛА зафіксовані в районі Кременчука.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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