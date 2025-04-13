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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вночі знову атакувала Київщину дронами: перші подробиці

Мешканців Київщини вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У ніч проти 12 квітня Київщину атакували дрони

У ніч проти 12 квітня Київщину атакували дрони / © t.me/SJTF_Odesa

Вночі 12 квітня ворог вкотре атакував Київську область за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

За даними КОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. В результаті — усі ворожі цілі було знищено.

Постраждалих серед мирного населення немає, а також не зафіксовано влучань у житлову чи критичну інфраструктуру.

Водночас, у Фастівському районі внаслідок атаки дронів сталося загоряння покрівлі ангару. Пожежу оперативно ліквідовано, ніхто не постраждав.

На місці працюють оперативні служби, які фіксують наслідки обстрілу та проводять ліквідацію залишків атакувальних безпілотників.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня ЗСУ знищили 932 670 російських окупантів.

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