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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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5543
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Росія вранці вдарила по торговельній мережі у великому обласному центрі — перші деталі (відео)

Місцеві пабліки пишуть про «приліт» по «Епіцентру» і масштабну пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим після «прильоту» по Кропивницькому 10 листопада

Дим після «прильоту» по Кропивницькому 10 листопада / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія вранці 10 листопада атакувала безпілотниками Кропивницький. Сталося влучання по одній із торговельних мереж, ймовірно, «Епіцентру».

Про це повідомили очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович і місцеві телеграм-канали.

«Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж», — написав Райкович у Мережі.

З’ясовується інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань.

За даними телеграм-каналів, у Кропивницькому окупанти атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр». На місці «прильоту» виникла масштабна пожежа, в небо здіймається густий чорни дим.

Пожежа у Кропивницькому після атаки 10 листопада

Пожежа у Кропивницькому після атаки 10 листопада / © Труха

Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада російські війська завдали ударів по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 162 ударні й імітаційні безпілотники. ППО збила та подавила 135 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання на 19 локаціях та падіння уламків ще на дев’яти об’єктах. Вранці атака продовжилась: перші реактивні дрони зайшли з Брянщини через північ Чернігівщини і рухалися в напрямку Черкащини, Київщини та Чернігова, також було зафіксовано рух БпЛА на Харків і з півдня на Запоріжжя.

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