Росія вранці вгатила по обласному центру: влада повідомила трагічні новини

Атака на суми / © ТСН

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Вранці 19 липня Росія атакувала керованими авіабомбами цивільну інфраструктуру Сум. Під завалами приміщення може перебувати одна людина.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, попередньо окупанти випустили по місту 7 КАБ. Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.

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«Трьох постраждалих госпіталізували. Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція», — зауважив посадовець.

Пізніше Григоров повідомив тривожні новини. З-під завалів власного будинку деблокували тіло загиблого чоловіка.

За інформацією ОВА, чоловік перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою.

Атака по Києву — що відомо

Нагадаємо, через масовану атаку росіян у Києві загинула одна людина, ще щонайменше 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 9 із них у стаціонарах міських лікарень.

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Під час атаки Росії у Києві пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, гуртожиток, будівлю кінотеатру, станцію метрополітену, офісні приміщення та припарковані автомобілі. Знову постраждала станція метро «Лук’янівська».

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