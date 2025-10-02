Лукашенко з Путіним / © Associated Press

На зустрічі з Путіним 1 серпня Лукашенко заявив, що якщо Україна терміново не побіжить здаватися Росії, то «через місяць-півтора-два там навіть оборонних споруд не залишиться». Росія все зруйнує і захопить.

Про це пише український блогер та журналіст Денис Казанський у Telegram.

«Минуло два місяці. За цей час Росія не змогла захопити нічого, крім кількох розорених і зруйнованих сіл. А темпи наступу російської армії у вересні впали майже удвічі, порівняно з серпнем. Всі російські пропагандисти в один голос констатують, що на фронті тупик», — пише блогер.

Казанський наголошує, що вкотре можна зафіксувати, чого варті слова і погрози Лукашенка.

Нагадаємо, в Росії зростає невдоволення діями Путіна щодо війни. Про це повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, у російських «ультрапатріотів» зараз панічне відчуття щодо того, як йде війна проти України. Вони роздратовані через Путіна. На думку Піонтковського, одним з тих, хто міг би скинути Путіна, є депутат держдуми Росії Костянтин Затулін. Він упродовж 15 років розвивав антиукраїнську компанію. До його табору входить, до прикладу, пропагандист Дмитро Рогозін.