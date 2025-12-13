Росія всю ніч гатила дронами та ракетами: які міста прийняли удар, всі деталі

РФ вгатила по Україні / © Getty Images

У ніч проти 13 грудня росіяни обстрілювали Одеську, Дніпропетровську та Миколаївську області. Повітряна тривога оголошувалася декілька разів, а атаки тривали до самого ранку.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про повітряний удар по українських містах.

Одеса та область

Одещина пережила найпотужніший удар за останній час. З опівночі Одесу обстрілювали «Шахеди», потім вдарили запущені з моря крилаті ракети «Калібр». Після 2 години ночі місто атакували аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістика наземного базування.

Під ранок Одесу атакували крилаті ракети «Іскандер К», запущені із Росії.

Зранку влада Одеси заявила, що у більшій частині міста немає тепла та води.

«Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», — написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Одеса пережила атаку / © Getty Images

За даними ДСНС, постраждали чотири людини. Рятувальники уточнили, що крім енергетичних об’єктів вогонь спалахнув на складських приміщеннях з текстильною продукцією. Також в області пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.

Миколаївська область

Російські окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших атак на Миколаїв та область. Росіяни влучили у промислові об’єкти та енергетичну інфраструктуру. У Миколаєві окупанти обстріляли приватний житловий сектор. Пʼятеро містян дістали поранення, зазначив міський очільник Олександр Сєнкевич.

До лікарні доправили 16-річну дівчину, 48-річну жінку та 43-річного чоловіка. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вказав, що міста і села в Миколаївському та Баштанському районах області залишилися без світла. У регіоні об’єкти критичної інфраструктури будуть працювати на генераторах, зокрема, вже підключено до них 45 районних і квартальних котелень ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

«Розпочато запуск „Миколаївська ТЕЦ“ за рахунок власних КГУ», —наголосив Кім.

Основні технологічні об’єкти МКП «Миколаївводоканал» також працюють на генераторах. Кім вказав, що готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення обласного центра. У Миколаєві працюють 37 «Пунктів незламності», у Миколаївському районі — 90, а в Баштанському районі — 73.

Кіровоградщина

Росія завдала комбінованого удару по об’єктах енергетики України, зокрема окупанти атакували Кіровоградщину.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він написав, що росіяни здійснили чергову масовану атаку з залученням ракет і дронів.

«Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області», — зазначив Райкович.

Росіяни атакували енергетику / © Associated Press

Російські удари знеструмили Херсон і частину області

Херсон і частина Херсонської області залишилися без електропостачання внаслідок масованих ударів, завданих Росією.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Очільник області розповів, що через інтенсивні російські атаки було знеструмлено низку населених пунктів регіону, зокрема й обласний центр.

Наслідки ворожих атак / © Getty Images

Дніпропетровщина

У Дніпрі та області через атаку спалахнули пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі. Двоє людей отримали поранення, одного госпіталізували у важкому стані.

Також безпілотник влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. В ДСНС додали, що також госпіталізували чоловіка 1958 року народження у важкому стані. Всі пожежі були ліквідовані рятувальниками.

Понівечена автівка / © ДСНС

Без світла залишаються споживачі в шести областях України

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 13 грудня без електропостачання залишаються будинки в шести регіонах України. Зокрема, знеструмленими залишаються люди в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Українські міста занурились у пітьму / © Getty Images

У Міненерго підкреслили, що у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Реакція Зеленського на атаку

За словами глави держави, внаслідок масованої атаки понад десяток цивільних об’єктів пошкоджено по всій країні. Відключення світла сталися у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також було атаковано Дніпропетровщину і Черкащину.

«Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по енергетиці, по півдню та Одещині. Тисячі сімей зараз залишаються без світла», — наголосив він.