Росія встановила новий рекорд: по Київщині запустили щонайменше 30 реактивних дронів за одну атаку

Дрон / © tsn.ua

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Російські війська ввечері 2 липня здійснили масштабну атаку із застосуванням реактивних безпілотників, запустивши по Київському регіону щонайменше 30 БпЛА нового типу, що стало рекордним показником за одну повітряну атаку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

За попередньою інформацією, починаючи приблизно з 19:30, противник масовано застосував реактивні ударні безпілотники, концентруючи основний напрямок удару на столиці та західних областях України. За даними моніторингу, це найбільша зафіксована кількість реактивних дронів, яку РФ використала в межах однієї атаки від початку їхнього активного застосування.

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Моніторингові ресурси закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

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