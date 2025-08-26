Росія втомилася воювати: яка ситуація на фронті після ворожого наступу

ЗСУ на фронті / © "Бернлі"

Літня кампанія російських військ 2025 року не принесла Москві стратегічних успіхів. Бойові дії на ключових напрямках завершилися для РФ поразками, а Україна посилила удари по російській інфраструктурі, зокрема в глибині території противника.

Про це пише BILD.

За даними військового оглядача Юліана Рьопке, Кремль провалив основні завдання, поставлені на квітень–серпень цього року.

Найбільший провал Росії

Найзапекліші бої точилися у Донецькій області, де російські війська намагалися захопити Покровськ. Попри прорив до центру міста в серпні, через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон.

На північному напрямку Москва намагалася створити так званий «пояс безпеки» в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Проте, за словами експертів, РФ вдалося утримати під контролем менше 70 км уздовж кордону, що свідчить про провал цієї стратегії.

Південь без змін та удари по російській економіці

На південному фронті в Херсонській і Запорізькій областях ситуація залишилася стабільною, а Кремль фактично згорнув плани масштабного наступу.

Натомість Збройні сили України зосередилися на ударах безпілотниками по російських нафтопереробних заводах на відстані до 1200 км від кордону. За оцінками аналітиків, з початку року виведено з ладу 17% потужностей НПЗ РФ, що спричинило дефіцит пального та зростання цін усередині країни.

Результати наступу росіян

У підсумку за літо Росія захопила лише близько 1800 кв. км території України — близько 0,3% загальної площі держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обговорення перемир’я, але виключає будь-які умови капітуляції, яких вимагає Москва.

Військовий експерт у коментарі BILD підкреслив, що українська армія продовжує реорганізацію та зміцнює свої позиції:

«Серед росіян відчувається певна втома. Втім, узимку, коли земля промерзне, а дерева втратять листя, що зменшить захист від безпілотників, Росія може спробувати знову піти в наступ».

Нагадаємо, Донеччина залишається ключовою метою Кремля. За даними джерел, Володимир Путін готовий погодитися на «заморожування» конфлікту лише в обмін на повний контроль над регіоном. На сьогодні Росія утримує близько 70% території Донецької області та майже всю Луганську область.

Це загострення створює серйозну загрозу для мешканців прифронтових міст. Одним із них є Добропілля, розташоване всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Щодня тут відбуваються обстріли, більшість жителів змушені залишати домівки. Місто вже понад тиждень перебуває без водопостачання, а майже всі будівлі отримали пошкодження.

Нещодавно ситуація загострилася через прорив невеликих груп російських військ на підступах до міста, що викликало побоювання щодо прориву так званого «поясу фортець» — однієї з найбільш укріплених ділянок української оборони. Українські військові підтвердили, що змогли стабілізувати ситуацію, проте цивільне населення дедалі активніше евакуюється.

Сьогодні доля Донеччини залишається одним із ключових питань війни. Поки що невідомо, чи Україна готова відстоювати регіон до кінця, чи він може стати предметом потенційної домовленості з Москвою.