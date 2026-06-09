Росія втрачає ініціативу у війні: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський, Олександр Сирський та Андрій Гнатов / © Володимир Зеленський

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Російська Федерація поступово втрачає ініціативу у повномасштабній війні проти України, а ситуація на фронті для Сил оборони зараз є значно кращою, ніж на початку російського вторгнення.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю авторитетному британському виданню The Guardian.

«Ініціатива втрачається день за днем»

Глава держави підкреслив, що попри всі труднощі, динаміка бойових дій демонструє виснаження наступального потенціалу ворога. Водночас Зеленський закликав до реалістичних оцінок ситуації, зазначивши, що говорити про абсолютний оптимізм під час активних бойових дій складно, адже кінцева мета України — це повне завершення війни.

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«Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну, але можемо сказати, що вона втрачає ініціативу день за днем», — наголосив президент.

За словами Зеленського, поточна ситуація на передовій для України виглядає значно кращою та стабільнішою, ніж два з половиною роки тому, коли країна стримувала перші масовані удари окупантів.

Шалені втрати РФ та пошук дипломатичних рішень

Президент також акцентував на тому, що армія країни-агресорки продовжує зазнавати колосальних втрат у живій силі та техніці, намагаючись утримати позиції або просунутися на окремих ділянках.

Паралельно з посиленням оборони, Україна активно працює на дипломатичному треку. Зеленський зазначив, що Київ продовжує шукати різні формати переговорів та залучати міжнародних партнерів задля досягнення справедливого миру та остаточного припинення російської агресії.

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Нагадаємо, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, весняна наступальна кампанія російських військ виявилася провальною, а травень став особливо невдалим місяцем для загарбників.

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