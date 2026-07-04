Росія втратила мільярди доларів через удари ЗСУ: Генштаб розкрив деталі

РФ / © ТСН

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Внаслідок системних ударів українських Сил оборони в Росії виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як удари ЗСУ змінили ситуацію з російською нафтою

За даними військового командування, лише протягом останнього місяця українські підрозділи успішно атакували вісім російських нафтопереробних заводів. У Генштабі додали, що українські сили знищили або серйозно пошкодили понад 60 російських резервуарів. Більша частина з них була з готовим пальним, а решта — з нафтою.

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Ці удари завдали Росії величезних фінансових втрат. За рік нафтова галузь росіян збідніла на 13,5 мільярдів доларів. Серед головних наслідків успішної кампанії Сил оборони у відомстві називають паливну кризу в РФ та скорочення видобутку сировини.

Крім того, через брак необхідних запчастин та обладнання в Росії постійно переносяться терміни ремонтів пошкоджених об’єктів.

Наслідки атаки ЗСУ на РФ. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ атакує Росію — останні новини

Нагадаємо, у ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург» та пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області Російської Федерації.

Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи у Росії. Вночі 28 червня лунали вибухи у Слов’янську-на-Кубані. Після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

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Так, після удару по нафтопереробному заводу «Слов’янськ-Еко» у Краснодарському краї військовий оглядач Богдан Мирошников припустив, що регіон може зіткнутися з проблемами із забезпеченням дизельним паливом.

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