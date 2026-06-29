Атака "Шахедами" / © ТСН

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Вимкнення ретрансляторів, розташованих на території Білорусі вздовж українського кордону, суттєво послабило можливості російських військ керувати безпілотниками в режимі реального часу в прикордонних регіонах України.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Водночас він наголосив, що сама загроза застосування ворожих дронів нікуди не зникла.

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«Ворожі дрони нікуди не ділися, бо вони як літали, так і літають», — зазначив Ігнат.

Ретранслятори допомагали коригувати удари

За словами представника Повітряних сил, спеціальні вишки забезпечували стійкий зв’язок між оператором та безпілотником, що дозволяло завдавати високоточних ударів по українських об’єктах.

«Ті вишки, які були встановлені вздовж українського кордону на білоруській стороні, дозволяли передавати на велику відстань сигнал оператору на станцію», — пояснив Ігнат.

Саме завдяки такій системі російські оператори могли оперативно змінювати завдання дронів та коригувати їхній маршрут.

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Під ударами опинялися навіть рухомі цілі

Як повідомив Ігнат, отримуючи відеозображення в режимі реального часу, російські військові атакували не лише стаціонарні об’єкти, а й мобільні цілі.

Зокрема, мішенями для ударних безпілотників ставали мобільно-вогневі групи Сил оборони України та залізничні потяги.

«Маючи відеокартинку в реальному режимі часу, противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомих об’єктах або змінювати координати атак», — наголосив представник Повітряних сил.

Загроза зберігається

Попри ослаблення системи управління безпілотниками, російська армія продовжує активно використовувати ударні дрони проти України.

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Водночас ліквідація або вимкнення ретрансляторів поблизу кордону ускладнює ворогу можливість оперативного наведення та коригування ударів у прикордонних районах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Мінську семиденний ультиматум щодо демонтажу ретрансляторів на білоруській території, які допомагали російським безпілотникам атакувати українські міста.

Минулого тижня він повідомив, що від 22 червня ретранслятори вздовж українського кордону припинили роботу, хоча доля самого обладнання залишається невідомою.

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