Росія втретє вдарила по Дніпру: масштабна пожежа охопила продуктові склади (фото, відео)

Пожежа на місці удару в Дніпрі / © Олександр Ганжа

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У четвер, 10 вересня, російська армія втретє за день завдала удару по Дніпру. Внаслідок атаки спалахнули продуктові склади, на місці влучання виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади», — написав Ганжа.

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За його словами, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Наслідки російської атаки також показали місцеві Telegram-канали.

На оприлюднених фото та відео видно величезну хмару густого чорного диму, яка піднімається над місцем пожежі.

Вогонь охопив територію продуктових складів.

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© із соцмереж

На кадрах також видно, що неподалік від місця удару розташована висотна житлова забудова.

© із соцмереж

Наразі офіційної інформації про постраждалих серед цивільних немає.

Рятувальні служби та відповідні органи продовжують працювати на місці, а інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська 10 вересня вдруге за день завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення.

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