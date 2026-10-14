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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія втретє за день атакувала Вінницю реактивними дронами: є влучання — подробиці

Росія вже втретє за день атакувала Вінницю реактивними безпілотниками. У місті зафіксували руйнування об’єкта цивільної інфраструктури.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибухи

Вибухи / © Associated Press

У середу, 14 жовтня, Росія вже втретє атакувала реактивними безпілотниками Вінницю. У місті зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили міський голова Вінниці Сергій Моргунов та голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Атака РФ на Вінницю 14 жовтня — що відомо

Перший удар по цивільному об’єкту був близько 17:21, а о 20:24 очільниця ОВА повідомила про повторне влучання у ще один. Зараз загроза ударних дронів залишається, у місті чути вибухи, повітряна тривога триває.

Станом на 21:04 у місті знову чули вибухи. Всі подробиці щодо наслідків атаки РФ уточнюються.

Міський голова закликав вінничан залишатися в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

«Повітряна тривога триває. Звертаюся до всіх вінничан: утримайтеся від публікації фото, відео та точних прив’язок до місцевості», — наголосив Моргунов.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 13 жовтня через атаку Росії зазнав пошкоджень обʼєкт залізничної інфраструктури.

Раніше Росія атакувала виробничий комплекс ROSHEN у Вінниці 12 жовтня. У корпорації повідомили, що завдяки евакуації вдалося зберегти життя працівників.

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