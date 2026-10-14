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Росія втретє за день атакувала Вінницю реактивними дронами: є влучання — подробиці
Росія вже втретє за день атакувала Вінницю реактивними безпілотниками. У місті зафіксували руйнування об’єкта цивільної інфраструктури.
У середу, 14 жовтня, Росія вже втретє атакувала реактивними безпілотниками Вінницю. У місті зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомили міський голова Вінниці Сергій Моргунов та голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Атака РФ на Вінницю 14 жовтня — що відомо
Перший удар по цивільному об’єкту був близько 17:21, а о 20:24 очільниця ОВА повідомила про повторне влучання у ще один. Зараз загроза ударних дронів залишається, у місті чути вибухи, повітряна тривога триває.
Станом на 21:04 у місті знову чули вибухи. Всі подробиці щодо наслідків атаки РФ уточнюються.
Міський голова закликав вінничан залишатися в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
«Повітряна тривога триває. Звертаюся до всіх вінничан: утримайтеся від публікації фото, відео та точних прив’язок до місцевості», — наголосив Моргунов.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 13 жовтня через атаку Росії зазнав пошкоджень обʼєкт залізничної інфраструктури.
Раніше Росія атакувала виробничий комплекс ROSHEN у Вінниці 12 жовтня. У корпорації повідомили, що завдяки евакуації вдалося зберегти життя працівників.