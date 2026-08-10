Росія вибиває АЗС у центральній області: яка там ситуація із пальним

Удар по АЗС (ілюстративне) / © Олександр Ганжа

Реклама

Ввечері 9 серпня Росія атакувала декілька обʼєктів у Полтавському районі, серед яких — АЗС. Після влучання спалахнули пожежі.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Реклама

«Зафіксовано влучання БпЛА по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Пожежі, які виникли унаслідок атак, вже ліквідовані підрозділами ДСНС», — написав він вранці 10 серпня.

Реклама

За його словами, інформації щодо потерпілих чи жертв до екстрених служб не надходило.

Атаки РФ по АЗС в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія тероризує українські АЗС. За даними аналітиків, від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції. Із них 194 — від початку червня до 27 липня. Українські експерти вважають системні атаки по паливному сектору відповіддю на удари України по НПЗ РФ.

Станом на серпень ціни на пальне зросли у порівнянні з минулим місяцем. Середня ціна бензину А-95 на заправках тримається на рівні 81 грн за літр, тоді як дизпальне коштує близько 91 грн.

Новини партнерів