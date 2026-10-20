Росія «вибиває» енергетику: після ударів велика область лишилася без світла

Росіяни атакували енергооб’єкти ДТЕК на Одещині / © Associated Press

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Росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Ворог намагається повністю вивести з ладу місцеві розподільчі мережі та позбавити цивільне населення електроенергії.

Під час нічної атаки ворожі удари припали одразу на три об’єкти ДТЕК, повідомили у компанії.

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На Одещині росіяни «вибили» енергетику: тисячі людей без світла

Наразі енергетики вже повернули світло до частини знеструмлених осель.

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Попри це, без електропостачання досі залишаються 32,7 тисячі родин регіону.

На місцях пошкоджень безперервно працюють ремонтні бригади, аби ліквідувати наслідки обстрілів і відновити живлення в найкоротші терміни.

«Вночі ворог атакував одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині. Ворог продовжує нищити розподільчі мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі. Цієї ночі під ударом опинилися три об’єкти ДТЕК», — повідомили у компанії.

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Нагадаємо, цьогоріч росіяни змінили тактику атак на українську енергосистему, зосередивши основні зусилля на Києві та області. Якщо раніше ворог намагався розпорошеними ударами розколоти енергосистему країни на дві частини, то тепер його мета — послідовно вибити внутрішню генерацію навколо столиці, а потім знищити ключові розподільчі підстанції.

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Серед об’єктів, які вже зазнали атак або залишаються пріоритетними цілями, — Трипільська ТЕС, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Київська ГЕС, а також підстанції «Північна», «Західна», «Нивки», «Новокиївська» та «Броварська».

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, через брак ресурсів для одночасного ураження всієї України росіяни діють за чітким шаблоном і концентруються на столиці.

Ворог прагне від’єднати Київ та область від загальної енергосистеми та створити критичні умови для життєдіяльності регіону, аби примусити українців до капітуляції.

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