Росія вигадала моторошну тактику "випалених регіонів": експерт назвав 4 міста, над якими нависла загроза

Росіяни масовано обстрілюють енергосистему України

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив російську тактику щодо ударів по енергетиці. Він зазначив, що окупанти фокусуються на одному регіоні, щоб залишити його без електропостачання.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

Експерт зазначив, що росіяни вигадали тактику «випалених регіонів».

«Росіяни придумали нову тактику „випалених регіонів“. Вони почали фокусуватися на конкретному регіоні. Бо спочатку вони били по всій країні, потім намагалися лівий берег відрізати від правого. У результаті вони придумали нову тактику — фокусація на регіоні. Вони спробували це на Одесі і з третього разу фактично „вирубили“ Одесу на два тижні, а були такі райони. Вони зрозуміли, що це працює і взялись за Київ», — пояснив Олександр Харченко.

Експерт додав, що росіяни сконцентрували увагу на трьох регіонах: Київ, Одеса, Дніпро та Кривий Ріг. Олександр Харченко зазначає, що росіяни знищують енергетичні об’єкти саме у великих містах, щоб постраждало якомога більше людей.

«Вони сконцентрувались на трьох енергетичних районах. Це — Київ, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг. Запоріжжя буде дуже тяжко вирубити. А от Кривий Ріг і Дніпро — можна. У цих містах є велика кількість населення, яка може постраждати. От на цьому вони і концентруються», — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про те, що світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками.