Росія вигадала нову "перемогу" на Харківщині: у ЗСУ розкрили фейк окупантів

Міноборони Російської Федерації в офіційному повідомленні заявило про чергову «перемогу» окупантів на Куп’янському напрямку. Військове командування Росії похвалилося ударом по «16-й механізованій бригаді ЗСУ», якої насправді не існує.

На фейк військового відомства держави-агресорки звернули увагу в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Описуючи цю битву з уявним противником, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.

Також російське військове командування заявило про припинення двох спроб деблокувати українські підрозділи, які нібито перебувають в оточенні в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області.

«Міністерство оборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій отримує одну перемогу за іншою», — прокоментували повідомлення Міноборони РФ в ОТУ «Харків».

Нагадаємо, раніше джерела в ГУР МОУ спростували повідомлення російського військового командування про знищення десанту спецпризначенців у Покровську на Донеччині.