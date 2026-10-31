Росія використала "олешківське перемир’я" для перекидання військ: у ЗСУ розкрили дії окупантів

Російська окупаційна армія / © Associated Press

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Російські військові під час оголошеного перемир’я на час гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині здійснювали скиди з безпілотників, намагаючись дискредитувати Сили оборони України та звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

Про це заявив речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук у коментарі «Українській правді».

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За його словами, українські підрозділи, зокрема сили угруповання «Південь», неухильно дотримуються домовленостей щодо припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії в Олешках. Натомість російська армія використовує паузу у бойових діях для військових цілей.

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Зокрема, окупанти проводять ротацію підрозділів, укріплюють позиції, облаштовують антидроновий захист на дорогах, посилюють логістику та підвозять боєприпаси.

Кравчук наголосив, що українські військові за час перемир’я неодноразово фіксували польоти російських розвідувальних безпілотників, а також провокативні дії противника.

«Росіяни здійснювали скиди з дронів з метою дискредитації Сил оборони України та звинувачення у порушенні домовленостей», — повідомив речник.

Він також спростував звинувачення російської сторони щодо нібито порушення Україною режиму тиші, наголосивши, що такі заяви не відповідають дійсності.

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В угрупованні військ «Південь» підкреслили, що припинення вогню має виключно гуманітарну мету — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок та його евакуацію на підконтрольну Україні територію.

За словами Кравчука, українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію та відстежувати дії російських військ, щоб не допустити можливих загроз і провокацій.

Нагадаємо, жителів Херсона попередили про можливі російські провокації та відновлення атак під час оголошеного перемир’я на час гуманітарної операції в Олешках. Про такі наміри свідчать повідомлення в російському інформаційному просторі.

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