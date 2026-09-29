Росія використовує Білорусь для атак по заходу України: у ДПСУ розкрили подробиці

Білорусь / © ТСН.ua

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У Білорусі періодично вмикають ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів. Це допомагає РФ завдавати ударів по Україні, зокрема по її західних областях та прикордонню з Польщею.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

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Використання білоруської інфраструктури для атак РФ

Речник ДПСУ зазначив, що Білорусь активно допомагає російським військам. Зокрема, на її території періодично вмикають ретранслятори, які підсилюють сигнал для дронів РФ під час атак на західні області України та прикордоння з Польщею.

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Він додав, що подібні кроки із забезпечення російських ударів повністю суперечать публічним заявам Олександра Лукашенка про нібито прагнення миру та небажання воювати.

За оцінкою ДПСУ, Білорусь продовжує перебувати у сфері впливу РФ та надає їй максимальну підтримку для продовження обстрілів України. Водночас на сухопутній ділянці українсько-білоруського кордону активних дій з боку підрозділів чи військової техніки не спостерігається.

«Ні, ніяких кардинальних змін по кордону з Білоруссю не фіксуємо, в тому числі ні накопичення, ні переміщення чи особового складу чи техніки», — повідомив Андрій Демченко.

Ретранслятори в Білорусі — останні новини

Нагадаємо, російські дрони змогли атакувати пункт пропуску «Ягодин» на Волині завдяки підтримці Білорусі. Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко, на білоруській території вмикають ретранслятори, які підсилюють сигнал для безпілотників РФ і дозволяють їм залітати далі вглиб України.

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Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Олег Іващенко повідомив, що російські окупаційні війська передають відеосигнал на свої БпЛА за допомогою ретрансляторів, розгорнутих на території Білорусі вздовж кордону з Україною.

За інформацією ДПСУ, польоти російських дронів під час нещодавньої масованої атаки по Рівненській, Волинській і Львівській областях забезпечували ретранслятори з території Білорусі.

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