ГУР показало, який вигляд має "Герань-3" зсередини: походження деталей вражає (фото)

«Герань-3» / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Реклама

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднює начинку російського реактивного безпілотника «Герань-3» серії «У».

Про це йдеться на сайті ГУР.

У межах нової серії публікацій «Засоби ураження» в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions ГУР МО України розкриває секрети російського БпЛА «Герань-3» з турбореактивним двигуном.

Реклама

БпЛА «Герань-3» ― аналог іранського реактивного БпЛА Shahed-238, компонента база якого вже була опублікована в червні 2024 року разом із запуском порталу на платформі ГУР МО України.

Начинка російського реактивного БпЛА «Герань-3» серії «У» / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

ГУР оприлюднила 3D-модель, складові та іноземну компонентну базу так званої «російської локалізованої версії».

У БпЛА «Герань-3» серії «У» використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год; орієнтовна операційна дальність застосування — до 1000 км.

Китайський турбореактивний двигун Telefly JT80 / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Китайський турбореактивний двигун Telefly JT80 / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Максимальну швидкість до 370 км/год «Герань-3» набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Реклама

Компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій «ґєрань-2» серії «Ы»: зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в «Герань-3» використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів — «Комета-М12».

Завадозахищена супутникова навігаційна система / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Завадозахищена супутникова навігаційна система / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів — половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника.

Згідно із наявними даними, на реактивні «Герані-3» також встановлюється камера і система передачі відео з БпЛА «Герань-2» серії «Ъ».

Реклама

«Герань-3» — це вже восьмий зразок застосованого росією озброєння, чия будова оприлюднена в межах нової серії публікацій «Засоби ураження» . Розділ «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions містить вже понад п’ять тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у 177 зразках озброєння держави-агресора Росії та її союзників.

Нагадаємо, раніше розвідка показала, з чого складається новий дрон РФ.