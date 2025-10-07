Росія використовує нову стратегію повітряних ударів: чи зможе Україна захиститися

Росія використовує тактику масованих комбінованих атак, щоб перевантажити ППО України / © ТСН.ua

Росія суттєво змінила свою стратегію масованих ударів, перейшовши від майже винятково дронових обстрілів до великих, скоординованих атак із застосуванням накопичених ракет та модернізованих безпілотників. Цей новий підхід, що покладається на перевантаження української ППО, є серйозним випробуванням для систем захисту, особливо напередодні зими.

Про це пише Forbes.

Зміна тактики: великі удари на виснаження

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), протягом вересня російські сили накопичували балістичні та крилаті ракети, проводячи лише невеликі нічні атаки. Ця модель свідчить про перехід до менш частих, але значно потужніших комбінованих атак із метою перевантаження української оборони.

Найбільший прояв нової стратегії відбувся 2 жовтня, коли російські війська запустили 381 дрон та 35 ракет різних типів («Іскандер-М», «Іскандер-К», Х-59/69) по 15 цілях в українській енергосистемі. Заощаджуючи ракети протягом тижнів, а потім запускаючи їх одночасно із сотнями БПЛА, РФ збільшує ймовірність успішних ударів.

«Росія перевантажує українську ППО, що збільшує ймовірність успішних ударів і змушує Україну витрачати цінні ракети-перехоплювачі,» — йдеться у публікації.

Хоча ВПС України повідомили про збиття більшості цілей, під час цієї атаки всі 7 балістичних ракет «Іскандер-М» прорвали оборону і влучили в цілі.

Модернізація озброєння: балістика і «Шахеди»

Ключовим елементом нової стратегії стало технологічне удосконалення озброєння. Балістичні ракети «Іскандер-М» та «Кинджал» були модернізовані. «Іскандер-М» тепер несе радарні приманки, може змінювати траєкторію на кінцевій фазі польоту і цим ускладнює перехоплення системами Patriot. Крилата ракета «Іскандер-К» отримала захист від глушіння та надійніші детонатори.

Паралельно Росія удосконалює і свої безпілотники «Shahed-136» («Герань-2»), які тепер використовуються разом з дронами-приманками «Гербера». Оновлені «Шахеди» мають покращену електроніку, стійкість до РЕБ та здатність коригувати маршрут поблизу цілей, ймовірно, за допомогою Штучного інтелекту. Якщо раніше ППО збивала майже всі «Шахеди», то 2 жовтня близько чверті їх досягли цілей.

Українська відповідь: удари по виробництву та модернізація ППО

Україна готує контрзаходи. ППО посилюється: інженери модернізують системи для відстеження непередбачуваних траєкторій, а мобільні вогневі групи оснащуються швидшими системами наведення. Також розширюється флот дронів-перехоплювачів.

Головна вразливість Росії — обмежена виробнича потужність ракет. Автори статті наголошують, що Україна тепер має засоби для глибоких ударів, здатні досягати заводів і логістичних центрів на територї РФ, що виробляють цю зброю. Ця симетрична відповідь має знизити здатність Росії підтримувати високу інтенсивність обстрілів.

Найближчі місяці покажуть, чи зможе оновлена оборона України адаптуватися досить швидко, щоб нівелювати відновлену наступальну міць Росії та захистити критичну інфраструктуру перед настанням холодів.

