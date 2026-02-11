Росія використовує нову тактику обстрілів енергооб’єктів: у ДТЕК пояснили, чим це загрожує

Енергетики пояснили, чому ремонтувати пошкоджені мережі стало важче / © Getty Images

Російські окупаційні війська суттєво змінили стратегію повітряних нападів на критичну інфраструктуру України, значно збільшивши інтенсивність і щільність вогню. Якщо раніше атаки були менш масштабними, то у другій половині 2025 року ворог почав застосовувати тактику «роїв», щоб виснажити протиповітряну оборону.

Про нові виклики для енергосистеми та умови, в яких доводиться працювати ремонтним бригадам, розповіли в компанії ДТЕК.

Масштаб зріс увосьмеро

Енергетики наводять конкретну статистику: якщо 2023 року під час однієї атаки ворог випускав до 100 безпілотників по всій території України, то наприкінці 2025-го ця цифра зросла до 300–800 дронів за один обстріл.

Головна небезпека нової тактики — цілеспрямованість. Росіяни більше не «розмазують» удари, а концентрують десятки ракет і БпЛА на одному об’єкті, наприклад, на конкретній теплоелектростанції. Це призводить до критичних руйнувань, які значно складніше ліквідувати.

Фактор погоди: -25°C

Ситуацію ускладнюють екстремальні погодні умови. За даними ДТЕК, останніми тижнями температура опускалася до -20…-25 градусів. Обладнання обмерзає, метал стає крихким, а енергетикам доводиться працювати на відкритому повітрі вдень і вночі у складних погодних умовах.

Попри це, фахівці продовжують відновлювати пошкоджені мережі в режимі 24/7. «Світло тримається», — запевняють у компанії.

Нагадаємо, за словами голови ДТЕК, Україна перебуває на межі гуманітарної катастрофи через безперервні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Максим Тімченко наголосив, що від жовтня 2025 року РФ відновила кампанію «енергетичного терору», завдаючи ударів по електростанціях та уражаючи системи протиповітряної оборони.