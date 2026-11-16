Росія використовує обмеження Starshield в Україні: в ISW розкрили нову тактику ворога

Росіяни атакують енергетику / © ТСН

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Російські війська активно користуються чинними обмеженнями швидкості системи Starshield в Україні, зокрема для завдавання ударів по енергетиці.

Це пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські безпілотники-перехоплювачі в разі досягнення швидкості понад 161 км/год втрачають зв’язок з операторами. Внаслідок цього вони не можуть перехоплювати російські реактивні дрони, які розвивають значно вищу швидкість.

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Він також зазначив, що ці обмеження швидкості заважають перехопленню російських реактивних дронів на ранніх етапах їхнього польоту, зокрема над окупованими територіями на сході України. Це дозволяє окупантам обирати вигідніші маршрути польоту та розширює їхні можливості для завдавання ударів.

В ISW підкреслили, що ворожі війська часто використовують майданчики для запуску безпілотників великої дальності, розташовані в окупованих Донецьку та Гвардійському (Крим), для атак по Україні.

«У такий спосіб російські війська можуть отримати можливість завдавати ефективніших ударів з цих та інших позицій по міських центрах на півдні та сході України. Наприклад, по Запоріжжю, Дніпру та Павлограду, які розташовані приблизно за 25, 110 і 130 кілометрів від лінії фронту, доки українські сили не зможуть використовувати реактивні дрони-перехоплювачі над окупованою територією», — зауважили аналітики.

Також обмеження швидкості Starshield можуть створювати значно більше навантаження на інші компоненти української системи протиповітряної оборони, зокрема винищувачі, автоматизовані та керовані кулеметні установки, а також переносні зенітно-ракетні комплекси, тому що Україні доведеться компенсувати відсутність інших засобів.

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Обмеження Starshield — яка ситуація зараз

Президент Володимир Зеленський повідомив про серйозні проблеми в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, обмеження спрацьовують, коли швидкість руху перевищує 161 км/год. Це унеможливлює застосування перехоплювачів проти реактивних «Шахедів».

За словами українського очільника, Міноборони зверталося до компанії SpaceX щодо пояснення ситуації. Там відповіли: «Ми нічого не обмежуємо», а також зазначили, що це «технічна історія». Однак обмеження є вже п’яту добу. Таке підтвердження є щодня, тож це не поодинокі випадки, а масові.

Представники американської компанії SpaceX, яка належить мільярдерові Ілону Маску, під час переговорів з українською стороною пояснили обмеження швидкості роботи терміналів супутникового зв’язку Starshield вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях технічною проблемою. Однак у компанії не надали додаткової інформації про її характер і причини виникнення.

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