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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія виправдовує удар по Дніпру вигадками про військові цілі: що кажуть У ЦПД

Росія, за звичною схемою, поширює фейки, намагаючись виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки атаки РФ на Дніпро

Наслідки атаки РФ на Дніпро / © Борис Філатов

Росія поширює брехню, ніби їх військові завдали удару по «місцях дислокації ЗСУ» у Дніпрі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Насправді, за інформацією ДСНС України, внаслідок масованої атаки російських ударних дронів ввечері 16 квітня були пошкоджені житлові будинки, студентські гуртожитки, навчальний заклад і харчове підприємство.

Внаслідок удару загинуло троє цивільних, серед яких одна дитина. Також відомо про 28 поранених, зокрема чотирьох дітей.

Подібна тактика інформаційної маніпуляції вже використовувалася після ударів по Сумах і Кривому Рогу, коли внаслідок атак загинули десятки цивільних.

Брехня про «військові об’єкти» – ключовий інструмент пропаганди, яким Росія намагається зняти з себе відповідальність за військові злочини проти українців.

Нагадаємо, одній із загиблих внаслідок російської атаки безпілотників на Дніпро було 16 років.

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