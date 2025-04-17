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Росія виправдовує удар по Дніпру вигадками про військові цілі: що кажуть У ЦПД
Росія, за звичною схемою, поширює фейки, намагаючись виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.
Росія поширює брехню, ніби їх військові завдали удару по «місцях дислокації ЗСУ» у Дніпрі.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Насправді, за інформацією ДСНС України, внаслідок масованої атаки російських ударних дронів ввечері 16 квітня були пошкоджені житлові будинки, студентські гуртожитки, навчальний заклад і харчове підприємство.
Внаслідок удару загинуло троє цивільних, серед яких одна дитина. Також відомо про 28 поранених, зокрема чотирьох дітей.
Подібна тактика інформаційної маніпуляції вже використовувалася після ударів по Сумах і Кривому Рогу, коли внаслідок атак загинули десятки цивільних.
Брехня про «військові об’єкти» – ключовий інструмент пропаганди, яким Росія намагається зняти з себе відповідальність за військові злочини проти українців.
Нагадаємо, одній із загиблих внаслідок російської атаки безпілотників на Дніпро було 16 років.