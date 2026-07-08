Росія випробовує новий дрон, який може бути невидимим для ППО — "Флеш"

Російський дрон "Молнія" / © Укрінформ

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Російські окупаційні війська тестують новий ударний безпілотник крилатого типу на оптоволоконному керуванні, який може становити серйозний виклик для української протиповітряної оборони.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш», опублікувавши відео випробувань нового російського безпілотника.

За словами Бескрестнова, російська сторона готується до серійного виробництва нового дрона, який стане аналогом безпілотника «Молния» та матиме дальність польоту до 50 кілометрів.

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«Противник випробовує новий безпілотник крилатого типу на оптоволокні. Анонсують плани щодо серійного випуску аналога "Молнии" з дальністю польоту 50 кілометрів», — написав він.

Радник міністра оборони зазначив, що головною особливістю нового безпілотника є спроба зробити його практично невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби та малопомітним для систем виявлення.

«Основна ідея полягає в тому, щоб зробити польоти ударних БпЛА з бойовою частиною до 10 кілограмів невидимими для нашої РЕР і без можливості впливу нашого РЕБ», — пояснив Бескрестнов.

Він також звернув увагу, що якісна відеокамера та керування на оптоволокні дозволять безпілотнику виконувати політ на надмалих висотах, облітаючи природні та штучні перешкоди.

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«Висока якість зображення дозволить керувати крилом на малих висотах, облітаючи перешкоди. Малі висоти погіршують видимість цілей на РЛС», — наголосив радник міністра оборони.

Нагадаємо, росіяни також модернізують ударні дрони типу «Шахед» і дедалі частіше використовують модифікацію під назвою «Герань Сикер».

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