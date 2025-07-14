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Росія випустила нову серію дронів по Україні: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 14 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, йдеться про:
1. Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс — західний;
2. БпЛА в центральній частині та на заході Харківщини, курс — південно-західний/південно-східний;
3. БпЛА на сході та на північному сході Дніпропетровщини, курс — західний/північно-західний;
4. БпЛА на сході та південному сході Полтавщини, курс — північно-західний;
5. БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківщина) з південного заходу;
6. БпЛА в напрямку Миргорода з південного сходу.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.