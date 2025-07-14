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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
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1 хв

Росія випустила нову серію дронів по Україні: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 14 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, йдеться про:

1. Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс — західний;

2. БпЛА в центральній частині та на заході Харківщини, курс — південно-західний/південно-східний;

3. БпЛА на сході та на північному сході Дніпропетровщини, курс — західний/північно-західний;

4. БпЛА на сході та південному сході Полтавщини, курс — північно-західний;

5. БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківщина) з південного заходу;

6. БпЛА в напрямку Миргорода з південного сходу.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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