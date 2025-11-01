- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 1 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА в напрямку Синельникового (Дніпропетровщина) з півдня.
БпЛА з Одещини на південь Вінниччини.
БпЛА в напрямку Самара з півдня.
БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;
БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - північний/північно-західний;
БпЛА на південному заході Черкащини, курс - північно-західний.