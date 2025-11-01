ТСН у соціальних мережах

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 1 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА в напрямку Синельникового (Дніпропетровщина) з півдня.

  • БпЛА з Одещини на південь Вінниччини.

  • БпЛА в напрямку Самара з півдня.

  • БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;

  • БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - північний/північно-західний;

  • БпЛА на південному заході Черкащини, курс - північно-західний.

