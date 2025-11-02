ТСН у соціальних мережах

326
1 хв

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 2 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на південь Одещини, з акваторії Чорного моря

  • БпЛА на заході Сумщини та на сході Чернігівщини, в районі н.п. Батурин, Бахмач, Конотоп. Безпілотники у південному напрямку.

  • БпЛА на н.п. Катлабуг на Одещині!

  • Група БпЛА поблизу н.п. Лиман-Приморське на Одещині!

  • Ударні БпЛА в напрямку Ізмаїл на Одещині!

  • Безпілотник з Сумщини поблизу Ромнів, курсом на Полтавщину.

326
