Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 2 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на південь Одещини, з акваторії Чорного моря
БпЛА на заході Сумщини та на сході Чернігівщини, в районі н.п. Батурин, Бахмач, Конотоп. Безпілотники у південному напрямку.
БпЛА на н.п. Катлабуг на Одещині!
Група БпЛА поблизу н.п. Лиман-Приморське на Одещині!
Ударні БпЛА в напрямку Ізмаїл на Одещині!
Безпілотник з Сумщини поблизу Ромнів, курсом на Полтавщину.