ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрон

Дрон / © ТСН

У ніч проти 6 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини - курсом на Кривий Ріг.

  • БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на захід.

  • БпЛА на сході Харківщини - курсом на Куп'янськ.

  • БпЛА на південному заході Київщини - курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на південному заході Київщини - курсом на Білу Церкву.

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Павлоград.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Городню.

  • БпЛА на межі Київщини та Житомирщини - курсом на північ.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie