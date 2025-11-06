- Дата публікації
Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 6 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на південному заході Дніпропетровщини - курсом на Кривий Ріг.
БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на захід.
БпЛА на сході Харківщини - курсом на Куп'янськ.
БпЛА на південному заході Київщини - курсом на Житомирщину.
БпЛА на південному заході Київщини - курсом на Білу Церкву.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Павлоград.
БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Городню.
БпЛА на межі Київщини та Житомирщини - курсом на північ.