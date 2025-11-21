ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
130
1 хв

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 21 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

  • БпЛА на Харківщині в напрямку Харкова, н.п.Безлюдівка, Бірки, Слобожанське.

  • БпЛА на заході Сумщини в напрямку Вороніжа;

  • БпЛА на сході Чернігівщині біля н.п.Короп, курс - північно-східний.

  • БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

130
