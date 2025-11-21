- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 21 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
БпЛА на Харківщині в напрямку Харкова, н.п.Безлюдівка, Бірки, Слобожанське.
БпЛА на заході Сумщини в напрямку Вороніжа;
БпЛА на сході Чернігівщині біля н.п.Короп, курс - північно-східний.
БпЛА в напрямку Харкова з півдня.